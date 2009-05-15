Первый энергоблок ЮУАЭС выведен из резерва

10:57, 15 мая 2009
Энергетика
0

В холодном резерве с 18 апреля

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС 14 мая в 14.33 был выведен из резерва и подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Блок находился в холодном резерве с 18 апреля.

В настоящее время на АЭС Украины в работе находятся 11 из 15 энергоблоков.

Продолжаются плановые ремонты на первом и шестом энергоблоках Запорожской АЭС, на первом энергоблоке Ривненской АЭС и на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 640 МВт, РАЭС - 1 610 МВт, ЮУАЭС - 2 220-2 380 МВт, ХАЭС - 1000 МВт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter