Продажа бензина в Кировоградской области выросла на 17,6%

УНИАН. В апреле 2009 года объем продаж бензина в Кировоградской области, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 17,6%, дизельного топлива – на 5,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За 4 месяца через сеть автозаправочных станций в области продано 22,4 тыс. тонн бензина на сумму 158,9 млн. грн. Наибольшей популярностью у водителей пользовался бензин марок А-90-92, доля продаж которого составила 52,9%, наименьшей – А-72-80 (10,2%).

За указанный период на АЗС области реализовано 8,7 тыс. тонн дизельного топлива на сумму 55,8 млн. грн.

Всего в области действуют 178 автозаправочных станций, которые осуществляют розничную продажу светлых нефтепродуктов.