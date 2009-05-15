НАК «Надра Украины» 1 квартал завершила с убытком 10 млн.грн.

НАК «Надра Украины» завершила январь-март с чистым убытком 9,956 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 24,468 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте НАК "Надра Украины" сократила чистый доход на 18,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42,153 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 20,7% – до 49,368 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2008 год НАК "Надра Украины" завершила с чистой прибылью 0,267 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составил 24,004 млн. грн.