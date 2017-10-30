В украинских хранилищах сократились запасы газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 21 по 28 октября сократились на 0,2%, или на 36 миллионов кубометров, - до 16,915 миллиарда кубометров с 16,951 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, 28 октября из хранилищ было отобрано 8,08 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) накопила в ПХГ 16,8 миллиарда кубометров газа.