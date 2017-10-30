"Энергоатом" за 9 месяцев получил почти полмиллиарда гривень убытка против прибыли годом ранее

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-сентябре 2017 года получило 473,6 миллиона гривень чистого убытка, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила 996,3 миллиона гривень чистой прибыли.

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Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции за указанный период увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 17% - до 28,891 миллиарда гривень с 24,682 миллиарда гривень. Валовая прибыль "Энергоатома" за отчетный период увеличилась до 4,577 миллиарда гривень с 4,482 миллиарда гривень в январе-сентябре 2016 года.

При этом прибыль от операционной деятельности сократилась на 44,6% - до 2,213 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.