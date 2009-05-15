РАЭС опровергает информацию о якобы масштабном пожаре

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» «Ривненская АЭС» опровергает информацию, распространенную рядом российских СМИ, о якобы масштабном пожаре, произошедшем на станции в четверг 14 мая.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь обособленного подразделения Валерий ШИНКАР, вчера в 15.12 в одном из инструментальных помещений АЭС вследствие короткого замыкания произошло плавление электропроводки, сопровождавшееся задымлением. На место инцидента сразу же прибыла бригада пожарной охраны, которая приняла соответствующие меры.

«Никакого пожара не было, а информация о том, что якобы дым был виден жителям Кузнецовска (расположен в непосредственной близости от Ривненской АЭС – УНИАН), является простым преувеличением», - сказал В. ШИНКАР.

Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на работу станции. Радиационная ситуация на площадке АЭС находится в пределах нормы.