Планы Ямпольского приборостроительного

ОАО "Ямпольский приборостроительный завод" в этом году планирует заключить контрактов на сумму 12,0 млн. грн. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году планируется расширить ассортимент продукции и довести производство бытовых газовых счетчиков до 70 тысяч штук в год. Также в этом году будет освоено производство газовых счетчиков G16, G65, G100, G160, G250 и серийное их производство.

Планируется освоить производство принципиально новой конструкции газового счетчика с электронным отсчетным устройством, электрокотлов мощностью от 4-12 кВт.

Для выполнения этих планов ОАО увеличивает производственные площади, планируется введение в действие нового оборудования и перепланирование рабочих мест. Все это даст возможность снизить себестоимость продукции и увеличить ее объемы до 12,0 млн. грн. в год.

По информации предприятия, на протяжении 2008 года заключено 38 контрактов на сумму 10,350 млн. грн., из них не выполнено 8 контрактов на сумму 2,050 млн. грн. в связи с отсутствием средств заказчика. Предварительно оплаченных и не выполненных контрактов нет.

Как сообщал УНИАН, Ямпольский приборостроительный завод 2008 год завершил с убытками 0,712 млн. грн. против 0,284 млн. грн. прибыли в 2007 году, увеличив чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 5,36% или на 0,464 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 9,115 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Ямпольский приборостроительный завод" основан в 1968 году. Предприятие занимается производством газовых счетчиков роторного типа G 2,5; G4; G6, G10, мановакууметров (прибор анероидного типа) МВ 20-60. Свою продукцию предприятие реализует в Украине и странах СНГ.

29,1% акций завода владеет Общество с ограниченной ответственностью "Бюро инвестиционных технологий" (г. Киев), 39,31% акций и 10,94% акций - два физических лица.