Назначен новый гендиректор госконцерна «Ядерное топливо»
Им стал Владимир Редько
Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного концерна «Ядерное топливо» Владимира РЕДЬКО вместо уволенного Петра ШВЫДЬКО.
Текст соответствующего распоряжения от 13 мая №505-р обнародован на правительственном портале.
До назначения на эту должность В.РЕДЬКО с 2005 по 2008 год работал заведующим отделом Департамента по вопросам экономической, социальной и экологической безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, был секретарем Межведомственной комиссии по вопросам энергетической безопасности СНБО.
П. ШВЫДЬКО возглавлял госконцерн с октября 2008 года.
Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, согласно которому в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».