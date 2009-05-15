Назначен новый гендиректор госконцерна «Ядерное топливо»

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного концерна «Ядерное топливо» Владимира РЕДЬКО вместо уволенного Петра ШВЫДЬКО.

Текст соответствующего распоряжения от 13 мая №505-р обнародован на правительственном портале.

До назначения на эту должность В.РЕДЬКО с 2005 по 2008 год работал заведующим отделом Департамента по вопросам экономической, социальной и экологической безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, был секретарем Межведомственной комиссии по вопросам энергетической безопасности СНБО.

П. ШВЫДЬКО возглавлял госконцерн с октября 2008 года.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, согласно которому в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».