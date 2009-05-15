«Турбоатом» подписал контракт на поставку 2-х турбин

ОАО «Турбоатом» (г. Харьков) подписало контракт на поставку двух турбин для «Azar-Аb energy LTD» (г. Тегеран, Иран).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, соглашение подписано в ходе визита на предприятие иранской делегации во главе с генеральным директором «Azar-Аb» Незамабади ХАШЕМ.

Согласно контракту, украинское предприятие поставит иранскому заказчику турбины для ТЭС «Бисотун» единичной мощностью 315 МВт. Срок поставки с момента подписания договора составляет 24 месяца. Стоимость контракта оценивается в несколько десятков миллионов евро.

Кроме того, в рамках переговоров подписано соглашение о перспективном сотрудничестве с корпорацией IPDC (Iran Power Development co), представляющей министерство энергетики Ирана.

Справка УНИАН. «Azar-Аb energy LTD» (г. Тегеран, Иран) является крупнейшим поставщиком энергетического оборудования для электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, химической и аграрной промышленности на Ближнем Востоке и за рубежом.

ТЭС «Бисотун» - новая строящаяся станция, находится на западе Ирана.