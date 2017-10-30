Стоимость Brent обновила двухлетний максимум

В минувшую пятницу стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent после двухлетнего перерыва поднялась выше $60 за баррель, сообщают Ведомости.

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"По данным агентства Reuters, в ходе торгов котировки этого сорта поднимались на 1,6%, до отметки 60,22 доллара за баррель - максимального значения с 7 июля 2015 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на спот-рынке стоимость североморской нефти также поднялась до отметки 60,65 доллара, что на 2,7% выше значений закрытия четверга, но на 0,6% ниже двухлетнего максимума, установленного в сентябре.

Возвращению цен на нефть к уровням лета 2015 года способствовали ожидания продления сделки ОПЕК+. В четверг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд заявил, что королевство поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти.

"Первые однозначные комментарии официальных представителей власти о поддержке продления сделки укрепили веру инвесторов в то, что основные участники пакта продолжат свое сотрудничество с целью ребалансировки нефтяного рынка в 2018 году", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.

По его оценкам, при наличии умеренно позитивного новостного фона котировки могут продолжить свой рост и на наступающей неделе.