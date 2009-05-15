Кабмин должен немедленно заняться пересмотром газовых контрактов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство должно безотлагательно инициировать перед российской стороной пересмотр контрактов по газовым вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба Президента, анонсируя совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений, запланированное на 18 мая 2009 г.

В частности, в сообщении пресс-службы В.ЮЩЕНКО говорится: "Позиция главы государства заключается в том, что правительство должно безотлагательно инициировать перед российской стороной пересмотр контрактов по газовым вопросам, сформировать соответствующую делегацию, определиться с заданиями на переговоры этой делегации, принять меры для их утверждения в установленном законодательством порядке".

Как сообщал УНИАН, на совещание приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. На ней, в частности, планируется обсудить ситуацию, сложившуюся на газовом рынке.