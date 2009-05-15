Бензин в Украине подорожал

С 8 по 15 мая 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,7-1,0% (в среднем на 0,8%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 8 по 15 мая 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились следующим образом: на бензин А-76 – на 1,0%, с 5,18 до 5,23 грн./л; на бензин А-92 – на 0,7%, с 5,60 до 5,64 грн./л; на бензин А-95 – на 0,7%, с 5,80 до 5,84 грн./л. Дизельное топливо подорожало на 0,9% – с 5,29 до 5,34 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.