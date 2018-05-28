Рынок нефтепродуктов: новый НПЗ лишним не будет…

Вопрос строительства в Украине нового нефтеперерабатывающего завода снова "засветился", несмотря на кризис, который ударил и по отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. В ходе апрельского визита в Баку Президента Украины Виктора Ющенко азербайджанской стороне было передано технико-экономическое обоснование строительства еще одного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине, проект планируется реализовать при участии Азербайджана. Идея строительства в Украине НПЗ, который будет работать на азербайджанской нефти, не нова, обычно она всплывает одновременно с темой перехода нефтепровода «Одесса-Броды» на работу в аверсном режиме, что и предусматривает прокачку азербайджанской нефти. Но в условиях экономического кризиса, когда потребление бензина падает, а нефтеперерабатывающие мощности Украины задействованы едва ли на 20%, целесообразность строительства еще одного НПЗ оказалась под вопросом. Особенно с учетом того, что, по предварительным оценкам, стоимость проекта составит 4 млрд. долл.

Удерживая позиции

Еще в 2005 году Казахстан и Азербайджан заявляли о своей готовности участвовать в строительстве НПЗ в Украине, в частности в Бродах. Тогда компании ComOxy LLC (США), Bortex Enterprises (США), "Арголид" (Львов) и "СТЕК" (Киев) для этой цели создали совместное предприятие с иностранными инвестициями "БродАгроОйл". В 2006 году львовский институт "Горхимпром" подготовил ТЭО проекта, согласно которому строительство НПЗ с возможностью ежегодной переработки 8 млн. тонн нефти должно было длиться 3 года. Общая стоимость проекта была определена в размере 2,5 млрд долл. Но на этом дело и закончилось, хотя понятно, что в предшествующие кризису годы стартовые условия для реализации проекта были явно более благоприятными, чем сегодня. Как известно, украинские НПЗ в январе-марте сократили производство автомобильного бензина на 5,5% в сравнении в прошлогодним показателем - до 761 тыс. тонн. Всего в Украине насчитывается 6 НПЗ: Лисичанский, Одесский, Кременчугский, Херсонский, Надвирнянский и Дрогобычский. Так нужен ли еще один?

Между тем, кризис, приведший к снижению продаж на украинских АЗС, сделал переработку нефтепродуктов в стране более привлекательной.

По словам аналитика Astrum Investment Management Андрея Поповича, в Украине половину потребляемого бензина традиционно составляет импорт. «И сегодня объемы реализации бензина падают в основном за счет снижения реализации импортных нефтепродуктов. Происходит это в связи с падением платежеспособности населения, снижением грузоперевозок, уменьшением потребления промышленными предприятиями», - поясняет эксперт. По его оценке, в этом году потребление бензина в Украине может снизиться на 20% (на 2,2 млн. тонн) в сравнении с прошлым годом – до порядка 9 млн. тонн. При этом эксперт уточнил, что ситуация на рынке нефтепродуктов сегодня неопределенная и прогноз по объемам потребления бензина довольно сырой.

В то же время, по мнению А.Поповича, переработка нефти на украинских НПЗ в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года. «Это произойдет за счет того, что производить бензин в Украине становится выгоднее, чем импортировать. В первую очередь, это связано с ростом курса доллара. Во-вторых, сохранению объемов переработки нефти в Украине способствует снижение экспортной пошлины на нефть Россией, которая является основным поставщиком сырья на украинские НПЗ. Соответственно, импорт сырой нефти удешевляется, а импорт нефтепродуктов становится все дороже за счет роста курса доллара», - уточняет аналитик.

И все было бы хорошо, если бы в отечественной нефтеперерабатывающей отрасли не было внутренних проблем. «В первую очередь, речь идет о Кременчугском НПЗ, который из-за конфликта между украинскими и татарскими акционерами на 22% сократил производство в этом году. Вторая проблема отрасли – Надвирнянский и Дрогобычский НПЗ, которые также сильно сократили объемы производства. Но там проблема технологическая – продукция этих предприятий не соответствует евростандартам. Таким образом, на прошлогодний уровень производства бензина Украина может выйти только за счет Лисичанского НПЗ и Одесского НПЗ, возможно, к ним подключится и Херсонский НПЗ, который сейчас стоит», - отметил А.Попович.

Эксперт убежден, что потенциал для сохранения объемов производства нефтеперерабатывающей отрасли на уровне прошлого года существует, но риск снижения производства бензина остается.

Что касается строительства нового НПЗ в Украине, то, по мнению А.Поповича, его целесообразность остается спорной. «В Украине существуют избыточные мощности по переработке нефти, пусть даже и устаревшие. Мы можем перерабатывать до 50 млн. тонн нефти, тогда как даже в лучшие годы – в 2001-2003 годах - перерабатывалось около 20 млн. тонн нефти и производилось около 10 млн. тонн бензина. Так что, мы вполне можем производить столько бензина, что его будет хватать для внутреннего потребления (в 2008 году в Украине было реализовано около 11 млн. тонн бензина, половина из которого была импортирована – авт.). Поэтому, может быть лучше реконструировать те заводы, которые у нас сегодня существуют, в первую очередь, Надвирнянский и Дрогобычский», - считает эксперт.

В то же время он отмечает, что если сегодня найдутся инвесторы, которые изыщут средства на строительство современного НПЗ, то это, конечно, будет плюсом для Украины. «Но нужно определиться, что дороже - строить новый завод, или модернизировать старые, которые так или иначе требуют инвестиций для обновления производства», - подчеркнул А.Попович.

НПЗ, который нужен украинскому потребителю

Но есть еще одна сторона медали данного вопроса - качество бензина. По мнению президента Киевского международного энергетического клуба, экс-главы правления компании «Укртранснафта» Александры Тодийчука, одной из основных проблем является отсутствие в Украине программы развития нефтеперерабатывающей отрасли. «Это приводит к тому, что каждый год объем переработки нефти в стране сокращается. В результате мы становимся все более зависимыми от импорта. Как правило, нам завозят некачественные нефтепродукты, а продают их почти по европейским ценам. Государство практически не защищает отечественного потребителя бензина и дизтоплива – у вас нет проблем с покупкой бензина, ну и скажите спасибо. А то, что некачественный бензин негативно влияет на экологию, да и на автомобили - это уже никого не волнует», - отметил он.

А.Тодийчук убежден, что строительство нового НПЗ, производство которого будет основано на современных технологиях, позволит решить проблему качества бензина в Украине. «Современный завод - это высококачественное топливо, к тому же Украина имеет перспективы наращивания добычи собственной нефти как на суше, так и на море. При этом надо учитывать, что строительство завода - дело нескольких лет, поэтому уже сегодня нужно работать на перспективу», - считает эксперт.

Что касается местоположения нового завода, то, по его мнению, лучше всего его строить в районе Бродов (Львовская обл.). «Во-первых, рядом европейский рынок, крупные автомагистрали и, самое главное, там стыкуются два трубопровода – российский «Дружба» и украинский «Одесса-Броды». Единственное требование, которое Украина должна предъявить инвесторам - это соблюдение экологических норм при функционировании НПЗ. Кроме того, можно обязать инвестора реализовать 30-40% продукции предприятия на внутриукраинском рынке», - отметил А.Тодийчук.

Он убежден, что строительство завода принесет Украине миллиардные инвестиции. «Мы сможем загрузить свою металлургическую и трубную промышленности, привлечь строительные компании», - считает эксперт.

Еще одним плюсом строительства нового НПЗ, по мнению А.Тодийчука, является диверсификация поставок нефти в Украину. «У нас уже есть 6 заводов, работающих на российской нефти, и если строить что-то новое, или модернизировать один из старых заводов, то это нужно делать под азербайджанскую нефть. Это позволит усилить украинский рынок нефтепродуктов и создать на нем внутреннюю конкуренцию. Хотя не стоит исключать возможность работы завода и на смеси российской и азербайджанской марок нефти, так как предприятие будет стоять в районе стыковки нефтепроводов», - подчеркнул А.Тодийчук.

По его мнению, не стоит рассматривать нефтепровод «Одесса-Броды» исключительно как транспортный коридор для чужой нефти. «Все-таки, у нас хорошие перспективы в Черном и Азовском морях, я думаю, что придет еще время, когда по этому нефтепроводу потечет украинская нефть», - отметил эксперт. (Кстати, на текущей неделе, 14 мая Президент Ющенко подписал Указ об использовании нефтепровода "Одесса-Броды " в аверсном режиме - Авт.)

Понятно, что до начала строительства нового нефтеперабатывающего завода может пройти еще не один год, да и само строительство займет порядка трех-четырех лет. Так что, седьмой НПЗ в Украине появится никак не раньше, чем лет примерно через пять. Что тогда будет происходить на мировом рынке моторного топлива можно только догадываться, однако абсолютно точно можно говорить о том, что, оставаясь в своем сегодняшнем состоянии, отечественная нефтеперерабатывающая отрасль вряд ли сможет занимать достойное место на рынке. Если же у нас появится по-настоящему современное производство бензина, то это позволит Украине наконец-то выйти по качеству производимых нефтепродуктов на мировой уровень. В результате перед Украиной автоматически откроются двери на рынки, а наш собственный будет более полно обеспечен «родными» высококачественными горюче-смазочными материалами. И, наконец, современные технологии нефтепереработки позволяют значительно снизить производственные потери сырья - нефти, которая рано или поздно снова начнет дорожать, ведь осталось ее совсем немного.

Антон Лосев (УНИАН)