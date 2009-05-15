В бюджете ЕК предусмотрено 190 млн. евро на ЕАНТК

В бюджете Еврокомиссии предусмотрено около 190 млн. евро на реализацию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции для украинских СМИ в Швейцарии.

Рассказывая о проекте, В.ЮЩЕНКО напомнил, что уже существует договоренность с президентом Еврокомиссии о презентации технико-экономического обоснования нефтепровода "Одесса-Броды" в Еврокомиссии, и сегодня он согласовывает с пятью президентами, которые принимают участие в этом проекте, точную дату проведения такой презентации в Брюсселе.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что этот проект будет интересен не только международным финансовым структурам, но и частному бизнесу, в том числе швейцарскому.

Президент считает, что швейцарский бизнес интересуется проектами, связанными с модернизацией украинской ГТС, а также будет принимать участие в инфраструктурных проектах, связанных с подготовкой Украины к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2009 г. В.ЮЩЕНКО своим указом утвердил план безотлагательных мер по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.