На сайте Ющенко переписали "позицию главы государства"

На сайте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО переписали "позицию главы государства" относительно пересмотра газовых контрактов с Россией.

В частности, как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, в 13.47 на официальном сайте главы государства появилось сообщение под заглавием "Совещание высшего руководства государства рассмотрит ситуацию в стране - пресс-служба Президента". В нем, в частности, анонсировалось на 18 мая совещание с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений.

Кроме того, в сообщении говорилось: "Позиция главы государства заключается в том, что правительство должно безотлагательно инициировать перед российской стороной пересмотр контрактов по газовым вопросам, сформировать соответствующую делегацию, определиться с заданиями на переговоры этой делегации, принять меры для их утверждения в установленном законодательством порядке" (копию Интернет-страницы с этим сообщением агентство УНИАН сохранило).

После этой публикации на пресс-конференции для СМИ в Райтнау (Швейцария) корреспондент УНИАН обратился к В.ЮЩЕНКО с просьбой прокомментировать сообщение его пресс-службы.

В ответ Президент сказал, что он не ставит вопрос о пересмотре газовых контрактов с Россией, а лишь хочет более эффективного выполнения достигнутых договоренностей. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его сегодня тревожит сложившаяся на газовом рынке ситуация, в том числе его тревожит ситуация в НАК «Нафтогаз Украины». «Я не заявляю о пересмотре отношений, я заявляю о том, что эти отношения нужно серьезно рассмотреть, и если есть необходимость модернизации, сделать это», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, возможно, даже может идти речь о внутриукраинских процедурах, которые позволят сделать украинско-российские газовые отношения более эффективными.

Ответ Президента был опубликован в УНИАН в 15.08.

И уже через 30 минут на сайте главы государства появилась уточненная "позиция главы государства".

Приводим новую ее версию: "Позиция главы государства заключается в том, что основные политические силы должны согласовать общий план урегулирования существующих проблем, в первую очередь, связанных с финансовым состоянием НАК «Нафтогаз Украины». Для этого правительство должно разработать необходимые изменения к законодательству и собственным нормативным документам с целью усиления платежной дисциплины и улучшения финансового состояния НАК. Также в связи с уменьшением потребления газа балансирование финансовых потоков монополиста может потребовать уменьшения обязательного объема закупки газа, что может потребовать соответствующих переговоров с российской стороной".