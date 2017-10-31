"Укрнафта" с начала года увеличила прибыль в 2,6 раза

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-сентябре 2017 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза – до 1,097 миллиарда гривень с 427 миллионов гривень.

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Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход "Укрнафты" от реализации продукции за девять месяцев текущего года увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2016 года до 19,922 миллиарда гривень с 15,3 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании за отчетный период 2017 года увеличилась до 9,173 миллиарда гривень с 7,925 миллиарда гривень годом ранее.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года компания получила чистый убыток в размере 8,74 миллиарда гривень, тогда как в 2015 году чистый убыток компании составил 5,44 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.