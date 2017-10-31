Южно-Украинская АЭС отключила от сети третий энергоблок

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети третий энергоблок из-за потери возбуждения генератора. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Читайте также"Энергоатом" до конца 2020 года завершит программу повышения безопасности АЭС

"30 октября 2017 года в 22:03 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети из-за потери возбуждения генератора. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

"На 30 октября 2017 года он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения", - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская область) и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).