Минэнергоугля хочет с ноября повысить цену угля с госшахт на 10%

Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало с 1 ноября 2017 года повысить предельную цену угля, который добывается государственными шахтами и продается теплоэлектростанциям, с 2200 гривень за тонну до 2425 гривень за тонну.

Читайте такжеВ Минэнергоугля назвали потребность Украины в угле

Такое решение было принято во время совещания, которое состоялось 26 октября, сообщается на сайте министерства.

"Минэнергоугля с 1 ноября 2017 года рекомендует увеличить для государственных предприятий предельный уровень цены на 1 тонну угольной продукции для нужд тепловых электростанций, энергогенерирующих предприятий и тепловых электроцентралей до 2425 гривень за тонну (без НДС и расходов на транспортировку) с учетом базовых показателей качества", - говорится в решении, текст которого опубликован на сайте.

Сообщается, что такая рекомендация касается угля газовой группы калорийностью 5200 ккал за килограмм.

Также в решении отмечается, что причиной для повышения предельной цены является рост цен на уголь на мировом рынке. Согласно документу, повышение цены создаст условия для стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса Украины во время осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

"Текущая цена импортируемого угля из ЮАР составляет приблизительно 100 долларов за тонну, из США – 97-110 долларов за тонну", - сообщается в документе.

Как сообщал УНИАН, последнее повышение цены на уголь, который добывается на государственных шахтах, прошло с 1 сентября 2017 года. Тогда цена выросла на 10% - до 2200 гривень за тонну (без НДС и расходов на транспортировку).

По данным Минэнергоугля, в январе-августе 2017 года добыча энергетического и коксующегося угля в Украине сократилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,175 миллиона тонн. Из общего объема угля 4,4 миллиона тонн было добыто на государственных шахтах (16,4%).