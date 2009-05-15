АМК возбудил против «Житомиргаза» два дела

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело против ОАО «Житомиргаз» по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как выяснил комитет, предприятие и его Управления эксплуатации газового хозяйства (Бердичевское, Новоград-Волынское и Коростеньское) взимали с отдельных потребителей завышенную плату за выдачу технических условий на газификацию жилых домов и объектов.

Кроме того, АМК возбудил еще одно дело против ОАО «Житомиргаз» по признакам злоупотребления монопольным положением. Как выяснил комитет, предприятие не определило фактические производственно-технологические потери природного газа по обращению ООО НВФ «Виконт». В свою очередь это привело к начислению ООО НВФ «Виконт» производственно-технологических потерь природного газа по максимально допустимым объемам.

Также АМК рекомендовал ОАО «Житомиргаз» прекратить действия с признаками злоупотребления монопольным положением. Комитет обязал предприятие внести изменения в договоры по снабжению природного газа для учреждений и организаций, которые финансируются из Государственного и местного бюджетов. В частности, предусмотреть уплату штрафных санкций в размере 200% за превышение объемов потребления газа более чем на 5% лишь при не оплате за потребленный объем газа до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Житомиргаз» увеличил чистый убыток в 2,3 раза, по сравнению с 2007 годом, до 25,003 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Житомиргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Житомирской области.

15,8642% акций ОАО «Житомиргаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 35,0738% - ЗАО "Газтек" (г. Киев).