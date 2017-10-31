Госгеонедр оценил извлекаемые запасы газа на шельфе Черного и Азовского морей

Государственная служба геологии и недр Украины оценивает балансовые запасы природного газа, который может быть добыт на шельфе Черного и Азовского морей, на уровне 48 миллиардов кубометров. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

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"Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины по состоянию на 01.01.2017 г. на шельфе Черного и Азовского морей учитываются балансовые добываемые запасы природного газа в количестве 37,51 миллиарда кубометров и 10,53 миллиарда кубометров соответственно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что балансовые запасы нефти на шельфе Черного моря составляют 3,22 миллиона тонн.

"На шельфе Азовского моря разрабатывается только месторождение "Стрелковое", добыча газа на котором в 2016 году составила 11 миллионов кубометров", - добавили в пресс-службе.

По информации Госгеонедр, геологоразведочные работы в морской акватории требуют значительных финансовых затрат. Такие работы проводятся с помощью морских судов и выполняются "Причерноморским государственным региональным геологическим предприятием" и Государственным геофизическим предприятием "Укргеофизика".

"Из-за недостаточного государственного финансирования геологоразведочных работ, исследования проводятся в неудовлетворительных объемах", - отметили в Госгеонедр.

Сообщается, что на сегодняшний день Госгеонедр рассматривает заявки на геологическое изучение и разработку месторождений газа на шельфе Черного и Азовского морей только от одной компании – государственной компании "Укргазвыдобування".

Как сообщал УНИАН, в начале октября глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко сообщил о планах компании начать добывать газ на участках, которые расположены шельфе Черного моря, и уже через 5-7 лет выйти на показатель добычи 5 миллиардов кубометров газа в год. По его оценкам, потенциальные запасы газа на шельфе составляют от 80 до 300 миллиардов кубометров. Госкомпания рассчитывает начать разведывательное бурение в 2019-2020 году и выйти на промышленную добычу в начале 2021 года.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" - потерял свои основные активы, а также доступ к месторождениям газа на шельфе Черного моря. Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против РФ, а в конце сентября 2017 года госхолдинг подал иск против России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды). "Нафтогаз" требует возместить 5 миллиардов долларов убытков (с учетом процентов – 7 миллиардов долларов).

В 2016 году Украина увеличила добычу газа на 0,5% – до 19,8 миллиарда кубометров. За 9 месяцев 2017 добыча выросла на 2,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.