«Газпром» подписал соглашения о «Южном потоке»

Сегодня в Сочи российская компания «Газпром» заключила соглашения с газовыми компаниями Болгарии, Греции и Сербии о создании совместных предприятий для организации строительства газопровода «Южный поток» по территории этих стран. Об этом сообщает Газета.ру.

От «Газпрома» соглашения подписал председатель правления этой компании Алексей МИЛЛЕР. Со стороны Болгарии, Греции и Сербии документы подписали соответственно главы компаний «Болгарский энергетический холдинг», «ДЭСФА» и «Сербиягаз».

Как сообщили представители «Газпрома», подписанные документы «устанавливают принципы взаимодействия сторон на прединвестиционной стадии проекта и определяют условия, порядок создания и механизмы деятельности совместных предприятий, учреждаемых «Газпромом» с каждой из сторон». С Грецией и Болгарией совместные предприятия создаются на паритетной основе для проектирования, строительства и эксплуатации их участков «Южного потока», тогда как доля «Газпрома» в совместном предприятии с Сербией составит 51% а «Сербиягаза» - 49%.

Также сегодня состоялось подписание второго дополнения к Меморандуму о взаимопонимании от 23 июня 2007 года о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток» между «Газпромом» и итальянской компанией Eni. Документ был подписан в присутствии премьер-министров России и Италии Владимира ПУТИНА и Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

«Дополнение предусматривает увеличение производительности морского участка газопровода «Южный поток» с 31 до 63 млрд. куб. в год, а также регулирует вопросы маркетинга газа в рамках проекта», - пояснили в «Газпроме».

Справка УНИАН. Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.