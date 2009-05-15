Тимошенко: условий для аверса «Одесса-Броды» нет

Правительство Украины считает, что на сегодняшний день для переведения работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим нет необходимых условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

По ее словам, прежде всего не решен вопрос с продавцами и покупателями нефти. «Безусловно, нефтепровод должен быть повернут и он должен работать в аверсном режиме, но именно в тот момент, когда появится такая структура, которая будет готова поставлять нефть для работы нефтепровода в обратном направлении. А с другой стороны – когда будут покупатели в Европе этой нефти, когда будут нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе и в Украине, которые будут технологически настроены на эту нефть. Это достаточно сложная процедура, как найти нефть, которая будет прокачиваться в этом направлении, а самое главное – это потребители. Без потребителей куда нефть качать? Потому что заводы в большинстве работают на другое качество и другие марки нефти», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство работает над решением этих вопросов. «Когда все эти условия сложатся, точнее, мы их сложим, тогда будет работать в правильном направлении «Одесса-Броды», – сказала премьер-министр.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и дальше – танкерами по черноморским проливам.