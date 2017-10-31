Польская PGNiG будет хранить газ в украинских хранилищах

Крупнейшая государственная газовая компания Польши - PGNiG подписала с оператором газотранспортной системы Украины госкомпанией "Укртрансгаз" договор об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщила пресс-служба PGNiG.

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"Новый контракт позволит PGNiG использовать подземные газохранилища, расположенные в Украине. Соглашение дает PGNiG дополнительные возможности для развития своей деятельности в области торговли природным газом на украинском рынке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подписанный договор носит рамочный характер. "В зависимости от потребностей и рыночной ситуации PGNiG сможет гибко использовать хранилища природного газа "Укртрансгаза", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, PGNiG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом, когда компания поставила на украинский рынок 370 миллионов кубометров газа.

В середине октября компания также подписала соглашение с "Укртрансгазом" о транспортировке газа по украинской ГТС.

Справка УНИАН. Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

Покупая газ на европейском рынке, Украина начала сотрудничать со многими газовыми (добывающими) компаниями, такими как норвежская Statoil или польская PGNiG, а также компаниями-трейдерами, например Trafigura.