Украина и раньше применяла расчеты за газ за счет транзита

20:33, 15 мая 2009
Энергетика
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Утверждает Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что практика расчетов за газ за счет его транзита по территории Украины не является чем-то новым для Украины и применялась до появления на рынке компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что такая форма расчета приведет к банкротству компании.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что на сегодняшний день собственности НАК «Нафтогаз Украины» ничего не угрожает.

«Ни в коем случае сегодня, когда прошло оздоровление, когда нормально работает «Нафтогаз», ничего не угрожает собственности «Нафтогаза», и могу заверить вас, что «Нафтогаз» вовремя рассчитывается, полностью свои обязательства выполняет и работает сегодня достаточно уверенно финансово. Нам удалось за год с небольшим полностью навести порядок в газовой сфере», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Райтнау (Швейцария) заявил, что его тревожит ситуация, сложившаяся на газовом рынке, в том числе в НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, он отметил, что если ничего не делать, то несбалансированность бюджета «Нафтогаза» может привести к постановке в международных судебных инстанциях вопроса относительно активов газотранспортной системы Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подверг критике идею правительства попросить российскую сторону осуществить авансовый платеж за транзит газа до конца года, заметив, что это также может способствовать постановке вопроса по активам ГТС.

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