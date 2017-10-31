Нацкомиссия хочет с января увеличить "зеленые" тарифы для домохозяйств

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена увеличить "зеленые" тарифы для частных домохозяйств с 1 января 2018 года на 0,5% из-за изменения курса евро.

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Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании НКРЭКУ.

Так, комиссия намерена увеличить "зеленый" тариф на электрическую энергию для электростанций частных домохозяйств, которые производят ее из энергии солнца и введены в эксплуатацию: с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 - до 11,19 грн/кВт-ч с 11,13 грн/кВт-ч;

с 1 января 2015 по 30 июня 2015 – до 10,06 грн/кВт-ч с 10,01 грн/кВт-ч;

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 – до 6,25 грн/ кВт-ч с 6,22 грн/кВт-ч;

с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 – до 5,93 грн/кВт-ч с 5,9 грн/кВт-ч;

с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 – до 5,65 грн/кВт-ч с 5,62 грн/кВт-ч;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 – до 5,07 грн/кВт-ч с 5,05 грн/кВт-ч;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 – до 4,52 грн/кВт-ч с 4,5 грн/кВт-ч.

Также комиссия увеличила "зеленый" тариф на электрическую энергию для электростанций частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии ветра и введены в эксплуатацию:

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 – до 3,63 грн/кВт-ч с 3,61 грн/кВт-ч (без НДС);

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 – до 3,26 грн/кВт-ч с 3,24 грн/кВт-ч;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 – до 2,91 грн/кВт-ч с 2,9 грн/кВт-ч.

Все тарифы приведены без учета НДС.

В документе отмечается, что, поскольку Национальный банк Украины официально не устанавливает прогнозный средний курс гривни к евро, при расчете "зеленых" тарифов был принят официальный курс гривни к евро по состоянию на 24 октября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Законом Украины №514-VIII был установлен "зеленый" тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.

За январь-сентябрь 2017 года в Украине более 1,2 тысячи семей установили на своих домах солнечные электростанции, что в полтора раза больше, чем за весь 2016 год. Всего в Украине, по состоянию на 21 октября, 2323 семьи установили солнечные электроустановки общей мощностью 37 МВт и привлекли для этого почти 35 миллионов евро инвестиций.