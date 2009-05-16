«Нафтогаз» не комментирует 35 млрд. грн. задолженности

НАК «Нафтогаз Украины» имеет достаточные резервы, чтобы выполнить все свои обязательства перед иностранными инвесторами и кредиторами. Об этом сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) от 16 - 22 мая 2009 р.) заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», отвечающий за финансово-экономический блок, Юрий КОЛБУШКИН.

При этом он, сославшись на коммерческую тайну, отказался прокомментировать заявления Счетной палаты, проводившей аудит компании, о том, что задолженность «Нафтогазу» по кредитам превышает 35 млрд. грн.

Вместе с тем Ю.КОЛБУШКИН отметил, что прибегнуть к серьезным финансовым заимствованиям компанию вынудила нехватка оборотных средств, вызванная несвоевременными и на низком уровне расчетами за газ, помноженная на разницу в цене покупки импортного газа и его реализации отдельным категориям потребителей внутри страны.

«Сохранение рентабельности и недопущение убыточности деятельности «Нафтогаза» требует существенного увеличения цен и тарифов, что обязательно приведет к резкому ухудшению материального положения большей части населения Украины. А поскольку мы являемся социально ориентированной госкомпанией, нам приходится прибегать к столь серьезным финансовым заимствованиям», - подчеркнул он.