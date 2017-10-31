"Дочка" "Газпрома" потратила почти $1 миллион на лоббирование "Северного потока-2" в США

Швейцарская компания Nord Stream 2, планирующая строительство газопровода «Северный поток-2» от побережья России до Германии, в июле—сентябре потратила не менее $880 тыс. на лоббирование в Вашингтоне своих интересов, связанных с реализацией проекта в условиях новых американских санкций.

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Принадлежащая «Газпрому» на 100% Nord Stream 2 обратилась к услугам трех лоббистских фирм, контракты с ними были заключены в июле — еще до того, как президент США Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях CAATSA, пишет РБК.

Фирма Capitol Counsel получила от компании «Газпрома» $150 тыс., Hawksbill Group — $80 тыс. и Roberti Global — $650 тыс., следует из раскрытий Nord Stream 2 в базе данных о лоббистской деятельности сената США. Контракт Nord Stream 2 с Roberti Global оказался вторым самым дорогим в третьем квартале после договора производителя чипов Qualcomm с Covington & Burling, подсчитало издание Politico. Контракт с Capitol Counsel был расторгнут.

Nord Stream 2 дала фирмам задание лоббировать «вопросы, связанные с позицией США по отношению к трубопроводу «Северный поток-2», включая воздействие потенциальных финансовых санкций на проект». Подписанный Трампом 2 августа закон, существенно расширяющий санкции против России, включает статью, которая угрожает «Северному потоку-2» и другим трубопроводным проектам по экспорту российских энергоносителей.

В соответствии с законом президент США может в координации с союзниками Америки ввести запрет на значимое участие в российских проектах по транспортировке углеводородов за границу. Закон грозит санкциями компаниям из любой юрисдикции, которые вкладывают средства в российские проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, предоставляют для таких проектов товары и технологии, оказывают услуги.

Roberti Global лоббирует интересы «Северного потока-2» в сенате и палате представителей США, а также наняла субподрядчика — фирму SMW Partners — для лоббирования от имени Nord Stream 2 в администрации президента США (Executive Office of the President).

Представитель Nord Stream 2 подтвердил, что указанные компании были наняты для «надлежащих лоббистских усилий в Вашингтоне». «Важно, чтобы американские законодатели и заинтересованные стороны были правильно информированы о проекте «Северный поток-2» и его значимости для Европы», — говорит представитель Nord Stream 2. «Эта деятельность ничем не отличается от коммуникаций, осуществляемых в интересах других компаний, организаций или правительств», — уточняет он.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Финансированием проекта занимаются оператор строительства Nord Stream 2 AG (единственный акционер — «Газпром») и пять европейских партнеров — Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall. «Газпром» обеспечивает 50% производственного бюджета Nord Stream 2, остальные — по 10%.

У Nord Stream 2 есть лоббисты и в Евросоюзе, следует из соответствующей базы данных ЕС. Годовой бюджет компании на лоббирование в Европе составляет €400–500 тыс., плюс она платит €200–400 тыс. в год сторонним лоббистам.