В России заявили о возможном подрыве линии газопровода в оккупированном Крыму

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил об обнаружении повреждения линии газопровода в Крыму. Об этом передает 112.ua со ссылкой на РИА Новости.

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Инцидент произошел 31 октября около 20.00. В это время на газораспределительной станции рядом с поселком Виноградное в Алуште было зафиксировано снижение давления газа.

"Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", - говорится в сообщении ведомства. НАК прорабатывает все возможные версии инцидента, "в том числе диверсии", отмечается в сообщении.

Напомним, что оккупированный Российской Федерацией Крым получает газ "с материка" по газопроводу длиной 358,7 км.