Нефть в плюсе – торгуется выше $61 за баррель

Цены на нефть умеренно растут утром в среду за счёт строгого соблюдения условий глобального соглашения о сокращении добычи сырья её участниками.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,44 процента до $61,21 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,68 за баррель, на 0,55 процента выше предыдущего закрытия.

Добыча нефти ОПЕК снизилась на 80.000 баррелей в сутки до 32,78 миллиона баррелей в сутки в октябре, показали расчёты Рейтер. Таким образом, уровень соблюдения группой глобального пакта вырос до 92 процентов в предыдущем месяце против сентябрьских 86 процентов.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют превысившее прогнозы сокращение недельных запасов нефти в США.

Они уменьшились на 5,1 миллиона баррелей до 456,8 миллиона за неделю к 27 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,8 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API) во вторник.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

Основной вопрос, который волнует игроков рынка, – это как участники сделки будут выходить из неё. Если по истечении срока действия соглашения, производители вернутся к полной мощности нефтедобычи, и производство сырья в США также будет расти, то рынок в очередной раз столкнётся с переизбытком предложения.