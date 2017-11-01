На украинских ТЭС растут запасы дефицитного угля

Запасы антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 25 по 31 октября текущего года выросли на 2,4% – до 558,9 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки сократились на 0,8% – до 534,9 тыс. тонн с 539,4 тыс. тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю увеличились на 0,8% – до 1,094 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 млн тонн антрацита и 2-2,2 млн тонн угля газовых марок.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с не подконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.

В конце июля одна из крупнейших энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» заключила с американской компанией XСoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.