Южно-Украинская АЭС после ремонта подключила к сети второй энергоблок

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети второй энергоблок после завершения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«1 ноября 2017 года в 02:42 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после окончания текущего ремонта. Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме. Третий энергоблок находится в текущем ремонте», - говорится в сообщении.

Согласно информации «Энергоатома», радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

«На 1 ноября 2017 года он составляет 0,10 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).