Связанная с Курченко компания монополизировала импорт дизтоплива "Газпрома" в Украину - СМИ

ООО «Перспектива трейдгрупп», имеющая тесные связи с Сергеем Курченко, в октябре стала единственным получателем в Украине дизтоплива производства «Газпром нефтехим Салават». По оперативным данным, объем поставок в октябре сохранился на уровне сентября – около 1000 т, пишет enkorr.

Читайте такжеБеглый бизнесмен Курченко купил российского поставщика сжиженного газа – СМИ

Посредником при отправке салаватского ДТ в адрес ООО «Перспектива трейд» является британская компания LVK Centre Limited. Контрактодержателем при получении «Перспективой трейд» топлива от LVK Centre Limited является ООО «Эликор Капитал».

Эта компания известна тем, что в августе 2016 г. во время активных действий «Укргаздобычи» и правоохранителей по разрыву договоров СД, выкупила у ряда бывших партнеров УГД по совместной деятельности добытый ими природный газ. Такие контракты 22 августа 2016 г. были заключены с ООО «Цефей» и «Карпатнадраинвест».

Ранее импорт салаватского ДТ контролировала «Сокар Украина», но приостановила эту деятельность. «Мы стоим на паузе, условия поставок изменились», – сказал тогда enkorr менеджер одного из подразделений «Сокара».

ООО «Перспектива трейдгрупп» зарегистрировано в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 1-б на харьковчанку Светлану Глущенко, она же является директором. Дата регистрации – 5 сентября 2014 г.

В 2016-2017 гг. «Перспектива трейдгрупп» фигурировала в расследованиях СБУ и Нацполиции, проводимых в отношении бизнеса Сергея Курченко. В частности, в начале 2016 г. следователи полиции проводили выемку документов по ее адресу регистрации, которые свидетельствовали о финансово-хозяйственных взаимоотношениях этой компании с рядом структур Курченко, такими как ПАО «ФК Металлист», «Металлист Холдинг» и другие. Также эта компания фигурировала в расследовании СБУ по финансированию террористической «ЛНР».

Кроме того, «Перспектива трейдгрупп» была одним из трех юридических лиц, которые в апреле 2017 г. озвучивались на совещании Минэнерго РФ в качестве возможных монопольных получателей российского СУГ в Украине. Тогда ряд источников enkorr впервые связывал эту компанию с бизнесом Курченко.

Напомним, в конце августа Федеральная служба технического экспортного контроля России дала разрешение ООО «Газпром нефтехим Салават» на экспорт в Украину до конца года 100 тыс. т дизельного топлива. Получателем ресурса стал SOCAR. Контрактодержателем стала британская LVK Centre Limited, которая, согласно заявления «Сокар Украина» прошла все корпоративные проверки.

С 2015 года Россия ввела особый режим экспорта дизельного топлива в Украину, признав его товаром двойного назначения. С 2016 г. российские производители должны получать разрешения ФСТЭК, предоставляя самую подробную информацию о получателях этой продукции в Украине. С 2016 г. единственным поставщиком ДТ в Украину является компания «Роснефть», работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление».