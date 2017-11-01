Транзит газа с начала года принес бюджету Украины почти 25 миллиардов

Поступления в государственный бюджет от транзита природного газа из России в страны Европейского Союза через территорию Украины в январе-сентябре 2017 года составили 24,9 миллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", не предоставив сравнительные данные за аналогичный период 2016 года.

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"Доходы от транзита газа обеспечили около четверти платежей группы "Нафтогаз" в государственный бюджет… 24,9 миллиарда гривень бюджетных поступлений обеспечил транзит газа за 9 месяцев", - отметили в пресс-службе, добавив, что общая сумма поступлений составила 91,6 миллиарда гривень.

По информации пресс-службы, размер поступлений в госбюджет Украины от транзита газа сопоставим с расходами на образование и в полтора раза превышает расходы на охрану здоровья, спорт и охрану окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, согласно ранее озвученным главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым оценкам, доходы Украины от транзита газа в 2017 году составят около 3 миллиардов долларов.

Действующий контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года). Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 миллиардов кубометров в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря ("Северный поток-2") и Черного моря ("Турецкий поток").

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, "Северного потока-1"), "Газпром" часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах. В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным "Укртрансгаза", за 9 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23,5% - до 70,4 миллиарда кубометров.

Согласно информации "Нафтогаза", сохранение транзита по территории Украины будет возможным лишь при условии привлечения квалифицированного западного партнера к управлению украинской ГТС.