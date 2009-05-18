Казахстан не ожидает выгоды от размещения международного банка ядерного топлива

Размещение в Казахстане международного банка ядерного топлива - проект имиджевый, а не коммерческий, считает председатель комитета по атомной энергетике министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Тимур Жантикин.

Как сообщает РИА "Новости". в начале апреля 2009 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что республика предлагает свою территорию для размещения международного банка ядерного топлива. В сентябре 2008 года США заявили о выделении в качестве донорской помощи 50 миллионов долларов для создания банка топлива при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и призвали все страны вносить свои средства для того, чтобы при совете управляющих МАГАТЭ можно было создать такой банк. Ряд стран, помимо США, также уже приняли решение о выделении от 5 до 10 миллионов долларов на решение этой задачи. "Прямых коммерческих выгод с этого проекта нет, это - не коммерческий проект, но отдача на промышленность будет достаточно ощутимая", - сказал Жантикин в понедельник журналистам в Астане в кулуарах международной конференции по вопросам восстановления загрязненных территорий остатками радиоактивных материалов. Он пояснил, что размещение банка ядерных технологий "нам даст участие в укреплении режима нераспространения ядерного оружия, поскольку этот проект напрямую связан с этим режимом, это хороший имиджевый проект, и вес республики в международном плане будет увеличен". По оценке главы комитета по атомной энергетике, "проект не вызовет никаких проблем с экологией", потому что "аналогичные материалы у нас перерабатываются, и ничего нового в плане воздействия на природную среду или каких-то новых технологий для Казахстана нет". "Если будет какое-то негативное воздействие на природную среду, то такой проект реализовываться не будет", - заверил Жантикин. В свою очередь, директор отдела ядерно-топливного цикла и технологий обращения радиоактивными отходами МАГАТЭ Ханс Форстрем в интервью журналистам отметил, что Агентство рассматривает проект создания международного банка обогащенного ядерного материала, но пока не получило официального предложения казахстанской стороны о размещении на территории республики банка ядерного топлива. "Мы слышали, что в Казахстане рассматривается вопрос предложения о размещении этого банка на территории республики, но на сегодня официального обращения Казахстана в МАГАТЭ нет", - сказал Форстрем.