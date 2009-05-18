Нефть держится выше отметки 56 долл. за баррель

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник держались выше отметки 56 долл. за баррель, сделав паузу после почти четырехпроцентного падения в ходе предыдущей сессии, поскольку инвесторы в поиске новых ориентиров ждут очередной порции статистки, параллельно отслеживая состояние фондовых рынков.

Июньские фьючерсы на американскую легкую нефть прибавили 0,29 долл., или 0,51%, до 56,63 долл. за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,82% - до 56,44 долл. за баррель, передает Reuters.