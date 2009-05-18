"Балтийский завод" заложит энергоблок первой в мире плавучей АЭС

Петербургское судостроительное предприятие ОАО "Балтийский завод" в понедельник заложит энергоблок первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАЭС) для "Росатома", сообщил РИА Новости официальный представитель завода.

В мире пока нет аналогов плавучей АЭС, которую Балтийский завод будет строить для Росатома. Договор между "Объединенной промышленной корпорацией" (ОПК) и ОАО "Концерн Энергоатом"о сооружении головного плавучего энергоблока (ПЭБ) для атомной теплоэлектростанции малой мощности был заключен в феврале 2009 года. В счет договора исполнителю в работу переданы объекты незавершенного строительства ПЭБ, выполненные на ОАО "ПО Севмаш"до июля 2008 года. Плавучий энергоблок состоит из гладкопалубного несамоходного судна с двумя реакторными установками ледокольного типа. Установленная электрическая мощность каждого реактора - 35 МВт, тепловая мощность 140 Гкал. Потенциальный срок эксплуатации станции - 38 лет. Три цикла по 12 лет, между которыми осуществляется ремонт ПЭБ. Предполагается, что плавучие атомные электростанции найдут широкое применение в энергодефицитных регионах, а также при реализации проектов, требующих автономного и бесперебойного энергоснабжения при отсутствии развитой энергосистемы. Заинтересованность в приобретении плавучих АЭС высказали многие страны, в том числе развивающиеся. Необходимым условием приобретения станций иностранными заказчиками выдвигается постройка действующего образца в РФ.