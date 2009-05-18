ОАО «Газпром» может сократить дивиденды за 2008 год более чем в 7 раз по сравнению с выплатами 2007 года – до 0,37 рубля на акцию, такие данные следуют из сообщения российского газового холдинга.

«В соответствии с директивой правительства России совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2008 году в размере 5% от чистой прибыли, что составит 37 копеек на одну акцию. Дата завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2009 года», – говорится в сообщении.

За 2007 год «Газпром» выплатил дивиденды в размере 2,66 рубля на акцию, что на 4,7% выше уровня выплат 2006 года. Общий размер дивидендов составил 62,971 миллиарда рублей, передает РИА Новости.