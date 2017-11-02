Нефть дешевеет после резкого скачка цен накануне

Цены на нефть в четверг утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на фоне данных о сокращении запасов сырой нефти в США и комментариях о договоренностях ОПЕК+, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:55 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 60,51 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до 54,26 доллара за баррель. Днем ранее нефть марки WTI впервые с 3 января превысила уровень в 55 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 октября, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 454,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения только на 0,38%, или на 1,756 миллиона баррелей, до 455,544 миллиона баррелей.

"При этом запасы бензина в США снизились на 4 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 212,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 128,9 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

Кроме того, оптимизм на сырьевых рынках поддерживается комментариями относительно договоренностей ОПЕК+.