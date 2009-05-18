Кабмин продлил срок возврата угольщиками госкредитов на зарплату

Кабинет Министров Украины продлил до 2010 года срок возврата угольными предприятиями беспроцентных государственных займов, привлеченных на погашение долгов по зарплате.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 13 мая т.г. №456, которым внесены изменения в предыдущее постановление №698 от 19 мая 2006 года.

В постановлении от 2006 года оговаривались механизм и сроки возврата кредитов, предоставленных угольным предприятиям, за исключением угледобывающих в 2005 году.

Изначально предполагалось, что возвращение госзаймов завершится до 2007 года.

В рамках этого постановления в 2005 году из госбюджета угольным предприятиям было выделено более 89,7 млн. грн.