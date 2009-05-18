Кабмин продлил срок возврата угольщиками госкредитов на зарплату
11:00, 18 мая 2009Энергетика
0
Кабинет Министров Украины продлил до 2010 года срок возврата угольными предприятиями беспроцентных государственных займов, привлеченных на погашение долгов по зарплате.
Об этом сказано в постановлении Кабмина от 13 мая т.г. №456, которым внесены изменения в предыдущее постановление №698 от 19 мая 2006 года.
В постановлении от 2006 года оговаривались механизм и сроки возврата кредитов, предоставленных угольным предприятиям, за исключением угледобывающих в 2005 году.
Изначально предполагалось, что возвращение госзаймов завершится до 2007 года.
В рамках этого постановления в 2005 году из госбюджета угольным предприятиям было выделено более 89,7 млн. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter