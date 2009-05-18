В Херсоне более тысячи квартир отключены от газоснабжения

В Херсоне из-за аварий 1019 квартир несколько суток остаются без газонабжения.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Так, с 14 мая нет газа в 315 квартирах в двух многоэтажках по улице Розы Люксембург. Причина – ремонт газовой сети из-за проседания почвы.

Кроме того, с 15 мая из-за аварийной остановки газораспределительной подстанции от газоснабжения отключены 704 квартиры в жилых домах на Киндийском шоссе.