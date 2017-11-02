Транзит российского газа через Украину вырос на 19%
13:04, 02 ноября 2017Энергетика
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Транзит российского газа с начала года вырос до 77,4 миллиарда кубов, что является максимальным значением за последние 7 лет.
Иллюстрация REUTERS
Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-октябрь 2017 года вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 77,4 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз".
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Согласно сообщению, это значение транзита является максимальным за последние 7 лет.
Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.
За 9 месяцев 2017 года транзит газа вырос на 23,5% - до 70,4 миллиарда кубометров.
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