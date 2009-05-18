«ДАРтеплоцентраль» объявила тендер на закупку углей антрацитовой группы
12:42, 18 мая 2009Энергетика
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Заявки принимаются до 5 июня
ЗАО «Энергогенерирующая компания «ДАРтеплоцентраль» (Киев) объявила тендер на закупку 170 тыс. тонн углей антрацитовой группы.
Об этом УНИАН сообщили в компании.
Согласно сообщению, заявки на участие в тендере принимаются до 5 июня т.г., тогда же планируется их вскрытие.
Официальное объявление о проведении открытых торгов опубликовано компанией в газете «Урядовий кур’єр» от 16 мая т.г.
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