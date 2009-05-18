«ДАРтеплоцентраль» объявила тендер на закупку углей антрацитовой группы

ЗАО «Энергогенерирующая компания «ДАРтеплоцентраль» (Киев) объявила тендер на закупку 170 тыс. тонн углей антрацитовой группы.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, заявки на участие в тендере принимаются до 5 июня т.г., тогда же планируется их вскрытие.

Официальное объявление о проведении открытых торгов опубликовано компанией в газете «Урядовий кур’єр» от 16 мая т.г.