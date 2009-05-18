«Закарпатгаз» угрожает отключить газ в 5 тыс. ужгородских квартир

ОАО «Закарпатгаз» угрожает прекратить газоснабжение 5 тысяч ужгородских квартир. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Ужгородского городского председателя Олег ПОДЕБРИЙ.

По его словам, председатель правления ОАО «Закарпатгаз» Юрий РЫБАЧОК прислал мэру Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ официальное письмо, в котором предупреждает, что предприятие прибегнет к прекращению газоснабжения жилых домов, в которых наибольшее количество незаконно установленных отопительных приборов.

В письме, по словам спикера, названы первоочередные претенденты на такие крайние мероприятия в Ужгороде - это 10 многоэтажных домов по ул. Минайской, Капушанской, Легоцкого, Челюскинцев, Станционной. «Отключение целых многоэтажек объясняют тем, что владельцы отдельных квартир с установленными в них нелегальными автономными системами отопления не допускают работников ОАО «Закарпатгаз» для индивидуального отсоединения от сети «левых» приборов», - уточнил О.ПОДЕБРИЙ.

Он также уточнил, что в своем письме газовики утверждают, что в целом в Ужгороде обнаружено свыше 5 тысяч квартир, где отопление установлено без технических условий, проекта, строительного паспорта от ОАО «Закарпатгаз». А установление таких систем без учета возможностей существующих газовых сетей приводит к снижению давления газа в ряде микрорайонов города в пик отопительного сезона и, соответственно, к многочисленным жалобам.

О.ПОДЕБРИЙ также сообщил, что в письме к руководству Ужгорода ОАО «Закарпатгаз» просит городскую власть обратиться к жителям многоэтажек с просьбой срочно узаконить самовольно установленные обогревательные приборы, в том числе и ради собственной безопасности, для избежания аварийных ситуаций. В противном случае, невзирая на неудовлетворение самих граждан, ОАО «Закарпатгаз» будет отключать газ согласно действующему законодательству.

Справка УНИАН. В целом в Ужгороде по состоянию на 1 мая 2009 года из 23 тысяч 50 квартир, которые пользовались централизованным теплоснабжением, 16 тысяч 717 (73%) обустроили системы автономного отопления, и были отсоединены от централизованного. Это наибольший показатель отказа от центрального и установления автономного отопления среди всех городов Украины.