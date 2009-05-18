Европе понадобится не один, а много новых газопроводов

Европе при нынешнем уровне потребления углеводородов понадобится не один, а множество новых газопроводов, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в понедельник в ходе видеомоста Москва-Брюссель-Хабаровск, организованного РИА Новости.

"Тут я хотел бы высказать свою личную точку зрения. Я думаю, что в долгосрочной перспективе Европе при тех темпах роста потребления углеводородов, которые имеют место сейчас, потребуется еще не один газопровод - и "Северный поток", и "Южный поток", и "Набукко", и, может даже, еще полдюжины других", - сказал Чижов. Касаясь проекта газопровода "Набукко" (Nabucco), Чижов отметил, что он изначально был задуман как проект политический. "Рискну предположить, что "Набукко"изначально затевался как проект политический, а не экономический. Любой проект в сфере энергетики сначала имеет технико-экономическое обоснование, а применительно к газопроводу - это и техническая возможность прокладки, и соответствующее финансирование, и согласие транзитных стран, и, самое главное, наполнение газом", - сказал постпред РФ. По его словам, "Набукко"задумывался изначально как политический проект без наличия упомянутых компонентов. "Что касается вопросов транзита - это по-прежнему предмет переговоров. А что касается технологической сложности этого проекта, то она очевидна, если посмотреть на физическую карту. "Набукко"предполагается провести по очень сложному рельефу, поэтому у меня есть большие сомнения, что он будет сильно дешевле, чем прокладка "Южного потока"", - сказал российский дипломат. Проект "Набукко", оцениваемый в 7,9 миллиарда долларов, предусматривает поставки природного газа из бассейна Каспия в Европу в обход России - через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он должен стать продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубометров газа. Между тем, не решен вопрос с тем, откуда брать газ для заполнения газопровода. Переговоры по "Набукко", один из основных вопросов которых - гарантии заполнения магистрали газом, ведутся не один год. Они активизировались в начале 2009 года, после того, как разразился российско-украинский газовый конфликт. Начать строительство газопровода планируется в 2011 году, поставки газа по нему - в 2014-м. Среди потенциальных источников энергоносителей для "Набукко"называются Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Иран и Ирак. Проект "Южный поток" (South Stream) включает в себя сухопутные части газопровода по территории РФ и ряда европейских стран, а также морские газопроводы через Черное и Адриатическое моря. Пропускная способность газопровода должна составить 63 миллиарда кубометров газа в год, стоимость - 8,6 миллиарда евро. В пятницу в Сочи "Газпром"подписал пакет документов по реализации проекта газопровода "Южный поток"с болгарской, греческой и сербской энергетическими компаниями, а с итальянской Eni подписал второе дополнение к меморандуму о взаимопонимании, касающееся дальнейших шагов по реализации проекта.