Ахметов шантажирует власть низкими запасами угля с целью добиться повышения тарифов на электроэнергию – эксперт

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова шантажирует власть рекордно низкими запасами угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) с целью добиться повышения тарифов на электроэнергию. Такое мнение опубликовал эксперт в сфере энергетики, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус в одном украинском интернет-издании.

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По его словам, в этом году запасы угля на складах ТЭС рекордно низкие, несмотря на то, что для недопущения такой ситуации с апреля 2016 года при расчете цены на электроэнергию используется формула «Роттердам+», применение которой привело к значительному росту тарифов ТЭС.

«Такой рост тарифа никак не коррелирует с формированием запасов угля для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Напротив, несмотря на существенный рост тарифа ТЭС (больше инфляции), запасы на складах каждый год становятся ниже, а в этом - рекордно низкие. Поэтому, это типичная тактика давления со стороны компании, которая занимает доминирующее положение на рынке - таким образом она требует повышения тарифа и дополнительных платежей», - написал Герус.

Он добавил, что около 95% угля закупается или на украинских шахтах, или из ближнего зарубежья, и его рыночная цена (с учетом качества) существенно ниже, чем цена «Роттердам+».

«Наибольшее снижение складов (запасов угля - УНИАН) наблюдается в компании ДТЭК, в том числе по газовой группе (Г), которую компания ДТЭК сама же и добывает (ей принадлежит 80% добычи угля в Украине). При таком росте тарифов причина не обеспечения складов угля может быть только одна - шантаж, чтобы добиться дополнительных преференций и роста тарифов», - написал он.

По данным эксперта, на начало отопительного сезона 2017-2018 годов на складах украинских ТЭС было накоплено 1,1 млн тонн угля, что на 27% меньше, чем к началу отопительного сезона 2016-2017 годов, когда запасы составляли 1,5 млн тонн.

Также он сообщил, что запасы антрацитового угля на складах ТЭС ДТЭК в октябре 2017 года составили 176 тыс. тонн, что 50% меньше, чем в октябре 2016 года.

Запасы угля газовой группы на складах ТЭС ДТЭК в октябре 2017 года, по данным Геруса, составили 350 тыс. тонн, что на 55% меньше, чем в октябре 2016 года.

Как сообщал УНИАН, формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля. А эксперт Герус ранее заявлял, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн. На сегодняшний день в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантравацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик.