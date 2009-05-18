Министр энергетики РФ: Россию не страшит конкуренция с Набукко

Министр энергетики РФ Сергей Шматко сказал в понедельник, что газопровод Набукко, с помощью которого Европа надеется снизить свою зависимость от российского газа, не сможет составить конкуренцию альтернативному российскому проекту Южный поток, поскольку газ для Набукко будет более дорогим. Об этом сообщает сегодня Рейтер.

В воскресенье участники проекта Набукко договорились о поставках газа из полуавтономной иракской провинции Курдистан в количестве, достаточном для запуска газопровода к 2014 году, что ослабило существовавшие раньше сомнения в наполняемости этого газопровода и его способности перетянуть некоторых потенциальных клиентов российского Южного потока, который должен поставлять газ из Каспийского региона и Средней Азии в Европу по дну Черного моря.

"Мы не думаем, что партнеры, которые готовы поставлять ресурсную базу, будут очень либеральны с точки зрения ценообразования. Поэтому я думаю, что о конкуренции речи быть пока не может ", - сказал Шматко журналистам.

Он добавил, что Южный поток, о строительстве которого Россия в пятницу подписала ряд важных соглашений со странами-участницами, должен быть запущен раньше Набукко.

"Я считаю, что Южный поток имеет все шансы быть реализованным раньше, чем строительство Набукко, в отношении которого существует ряд вещей, которые требуют уточнения. Это транзит, ресурсная база и стоимость поставок газа", - добавил Шматко.