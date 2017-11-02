Украина с начала года купила почти 12 миллиардов кубов импортного газа

Импорт природного газа в Украину за январь-октябрь 2017 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,8 млрд кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Отмечается, что Украина уже 700 дней не импортирует газ из России.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. В прошлом году «голубое» топливо импортировалось только из стран ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.