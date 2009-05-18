Добыча газа в Украине в январе-апреле увеличилась на 6,1%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-апреле текущего года увеличили добычу природного газа на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 7 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,972 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-апреле сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 349 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 9,5% – до 268 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6% по сравнению с 2007 годом – до 19,8 млрд. куб. м.

В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2% по сравнению с 2007 годом – до 3,094 млн. тонн, добыча газового конденсата сократилась на 0,6% по сравнению с 2007 годом – до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного – на 8,3%, до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».