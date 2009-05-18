Производство бензина в январе-апреле сократилось на 5,2%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-апреле текущего года сократили производство автомобильного бензина на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,044 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-апреле т.г. увеличилось на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,236 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-апреле увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,841 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3% по сравнению с 2007 годом – до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0% по сравнению с 2007 годом – до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута – на 29,7%, до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.