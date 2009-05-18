На шахте «Новодзержинская» продолжаются поиски 3 горняков

В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» (г. Дзержиннск) продолжаются поиски троих горняков, попавших под завал еще 4 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются в соответствии с разработанными паспортами. Ведутся работы по прохождению поискового штрека № 71 с прокладыванием рельсового пути.

Вчера, 17 мая, состоялось очередное заседание технического совещания. На совещании были приняты решения по прохождению поискового штрека буро-взрывным средством. Ведется уборка горной массы.

В пресс-службе отметили, что с начала прохождения штрека нагружено 280 тонн горной массы (140 вагонов). Ведется постоянное наблюдение за поведением пород кровли и постоянный контроль состава рудникового воздуха.

Как сообщалось, трагедия на государственном предприятии - шахта «Новодзержинская» произошла 4 мая. В результате обвала породы на глубине 585 метров под завал попали 9 горняков. Трех горняков выявили погибшими, еще три – были спасены и направлены в Донецкую областную больницу профзаболеваний.